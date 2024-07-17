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伊朗否认涉及刺杀川普 痛批美媒「恶意」指控

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（法新社德黑兰17日电） 美国媒体称伊朗涉嫌企图暗杀美国前总统川普，伊朗今天否认这个「恶意」指控。

美国有线电视新闻网（CNN）昨天报导，美国当局数周前从1名线人接获伊朗企图暗杀川普的情资，促使特勤局（Secret Service）升高川普周遭的维安强度。

根据CNN，然而没有迹象显示，13日宾州巴特勒（Butler）造势大会刺杀未遂案的涉案枪手库克斯（Thomas Matthew Crooks），与这起伊朗暗杀阴谋有任何关连。宾州案造成川普右耳受伤，并造成1名出席大会的民众丧生。

2020年美国无人机攻击伊拉克期间击毙伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗威胁要对进行报复后，美国国家安全会议（National Security Council, NSC）表示，多年来持续追踪伊朗对前川普政府官员的威胁。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）表示，伊朗「强烈否认参与最近针对川普的武装攻击」。

伊朗常驻联合国代表团也表示，先前对刺杀川普阴谋的指控是「未经证实且充满恶意」。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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