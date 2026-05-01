伊朗启动防空系统 川普称不受战争授权期限制约

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（法新社德黑兰1日电） 德黑兰4月30日深夜启动防空系统，以因应小型飞机与无人机入侵，与此同时，白宫表态不受国会设定的伊朗战争60天期限约束。

伊朗塔斯尼姆（Tasnim）与法斯（Fars）通讯社报导，首都德黑兰部分地区可听见防空系统运作声响，系统启动约20分钟，用来「对抗小型飞机与侦察无人机」，之后宣布情势恢复「正常」。

美国川普政府则正面临国会对伊朗战争授权的午夜最后期限，使白宫与国会之间剑拔弩张。

川普政府表示，上月宣布的停火已让60天必须寻求授权的时限「实质暂停」。

一名美方高层4月30日晚间告诉法新社，自4月7日停火以来美国和伊朗未再交火，「按战争权力法规定，2月28日开始的敌对行动已结束」。

伊朗最高领袖4月30日稍早发表谈话，宣称美国遭遇可耻挫败，并强硬反驳川普威胁持续以美国海军实施经济封锁的警告。

国际油价一度触及4年新高，随后小幅回落。国营电视台宣读最高领袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）书面声明，宣称伊朗目前已在这场危机中掌握主控权。

他说：「今天，美国这一全球性霸权在本地进行最大规模军事部署与侵略行动两个月后，已招致可耻失败，为波斯湾（Persian Gulf）与荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）揭开新篇章。」他同时赞扬伊朗对该海峡航运的掌控。

他接着预测，未来波斯湾将没有美国存在，「那些远道而来干预本区域事务的人，除躺在海底，别无立足之处」

穆吉塔巴在美以联军2月28日的空袭中受伤，当时他的父亲、时任最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）丧生。自3月被任命为最高领袖继任人后，穆吉塔巴始终未公开露面。

美国两周前对伊朗各港口实施封锁，与此同时，伊朗则自2月底中东战争爆发以来，持续控制战略要地荷莫兹海峡。

美国国务院官员向法新社表示，华府正寻求联合友邦国家与航运公司，协调通过荷莫兹海峡的安全行动，同时维持对伊朗相关船舶的封锁措施。

继稍早对德国发出类似警告后，川普4月30日又威胁要撤回驻义大利与西班牙美军，指责这些北约盟友未能支持美以对伊朗（包括于荷莫兹海峡）的军事行动。