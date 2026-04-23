伊朗喊话 美国不解封锁就不开荷莫兹海峡

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（法新社德黑兰23日电） 伊朗今天表示，只要美国海军不解除对伊朗港口的封锁，就不会重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。即便美国宣布停火协议延长后，伊朗这项立场仍维持不变，同时还宣布扣押两艘试图穿越海峡的船只。

美军中央司令部（CENTCOM）22日深夜表示，作为针对伊朗封锁的一环，美方「指示31艘船只掉头或返回港口」。

美国总统川普美东时间21日晚间表示，他将维持停火，以争取更多时间进行由巴基斯坦居中斡旋的美伊和平谈判。

伊朗对巴基斯坦的努力表示欢迎，但对不评论川普的声明。

伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）带领德黑兰（Tehran）代表团参与在伊斯兰马巴德（Islamabad）举行的首轮谈判，他说：「如果停火受到海上封锁破坏，所谓完全停火就没有意义。」

「在公然违反停火的情况下，要重新开放荷莫兹海峡是不可能的事。」

在伊朗表明只要美国持续封锁就不重开荷莫兹海峡后，国际油价23日一度大涨4个百分点，随后略为回落。

美国油价指标西德州中级原油（West Texas Intermediate，WTI）上涨4.06%，每桶报96.73美元；北海布伦特原油（Brent North Sea crude）则涨3.62%至每桶105.63美元。两者随后数分钟内略为回落。

川普先前表示，他希望给伊朗内部「四分五裂」的领导层一些时间提出新方案，许多观察人士认为这是避免战火重启的台阶。

尽管伊朗尚未确认是否参与，但川普接受《纽约邮报》（New York Post）专访时表示，谈判可能在两到三天内于巴基斯坦重启；美国副总统范斯（JD Vance）21日也暂停前往伊斯兰马巴德的行程。

川普声称伊朗已应他要求，暂停处决8名因大规模反政府示威而被捕的女性。

但伊朗司法部门对此回应称，川普的说法是「假新闻」，并表示这些女性从未面临死刑。