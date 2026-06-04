伊朗外长指谈判无实质进展 川普仍称协议接近达成

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（法新社科威特市3日电） 美国总统川普稍早才表示，美伊谈判进展顺利且有望于周末取得成果。但伊朗外长不久后便指出，与美方的沟通并未中断，但谈判「未取得任何实质进展」。

美伊双方已展开新一轮交火，令脆弱的停火协议岌岌可危。科威特官员表示，伊朗的无人机击中科威特国际机场的客运大厅，造成1人死亡、63人受伤。

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）报导，阿拉奇（Abbas Araghchi）告诉黎巴嫩马雅丁电视台（Al Mayadeen TV）：「对贝鲁特的任何攻击都将引发严重后果，导致战争全面重新爆发。」

阿拉奇也提到：「与美方的沟通并未中断，双方就停止侵略贝鲁特的必要性交换过讯息，但目前在谈判过程中，并未取得任何实质进展。」

有别伊朗的悲观，川普则对美伊谈判协议表示乐观。他告诉记者：「我听说谈判本身其实进行得非常顺利。」他还说：「可能在周末达成（潜在协议）。」

然而，众议院今天在4名共和党议员倒戈下，通过一项要求美军撤出伊朗的决议，这项议案很大程度上仅具象徵意义，因为即便此案获参议院通过，川普仍可行使否决权。

在一场国会听证会上，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）表示，伊朗高浓缩铀库存问题仍是协商核心。

华府坚持任何和平协议若要生效，伊朗必须交出接近武器等级的浓缩铀库存、同意限制核活动，并重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。