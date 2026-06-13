伊朗外长：美伊协议草案将以远距方式签署

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（法新社德黑兰12日电） 伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，与美国达成的协议草案一旦最终敲定，将以「远距方式」签署，这可能「在未来几天内」发生。

阿拉奇接受国家电视台访问时表示：「等到我们谈判的最后阶段完成，这项协议就会签署并对外公布。签署过程将先以数位方式进行。双方将远距签署。随后才会宣布这份谅解备忘录已由双方签订。」

他又说：「这可能在未来几天内发生。我抱持很大的希望。」

阿拉奇稍早表示，目的在结束美伊战争的「伊斯兰马巴德谅解备忘录」架构，「从未如此接近达成」。

美国总统川普昨天表示，他已取消原定对伊朗的空袭行动，并声称结束战争的协议可能很快签署。

阿拉奇受访时指出，等到架构「敲定并完成」，他将公布相关细节，现在透露细节可能会「危及协议的签署」。

他说，协议草案包括结束美国4月13日起对伊朗港口实施的海上封锁，以及对战略要地荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的管理做出安排。

阿拉奇说：「海上封锁必须完全解除。这是协议提到的第一点。」

他指出，「伊朗已做出明确决定，荷莫兹海峡的管理方式将与以往不同」，并补充说，伊朗正在就此事与阿曼进行讨论。

他说，荷莫兹海峡是伊朗「主要的吓阻手段」之一。

他证实，伊朗核计画的相关细节将在架构协议签署后的60天内讨论，其中包括高浓缩铀的库存，这是华府关切的争议性议题。

阿拉奇说：「我们的立场始终是，处理浓缩物质库存的唯一方式，就是在伊朗境内将其稀释。」 他受访时警告不要企图破坏这项可能达成的协议，尤其是以色列。他说：「我必须坦白地说，这项协议有敌人，其中最主要的是犹太复国主义政权，他们正在寻找藉口阻挠这项协议。」