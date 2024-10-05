伊朗外长：若以色列反击 将招致「更强烈」报复

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（法新社大马士革5日电） 伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天扬言，将对任何侵略行动做出「更强烈」的反应。本周稍早，以色列称已准备好对伊朗的飞弹攻击做出回应。

阿拉奇今天在叙利亚首都大马士革（Damascus）告诉媒体记者，「针对犹太复国主义（Zionist）政权（指以色列）的任何攻击，我方的反应非常明确。」他在当地会见了叙国总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）等高阶官员。

阿拉奇说，「针对（以色列的）每个行动，伊朗都会做出相应、类似，甚至是更强烈的反应。」

今天稍早，巴夏尔．阿塞德办公室也表示，伊朗对以色列的飞弹攻击是「强烈回应，给了犹太复国主义实体一个教训」。

阿拉奇发布上述言论之前，1名以国军官告诉法新社，以军正「准备对伊朗前所未见的非法攻击做出回应」。

稍早在大马士革，阿拉奇也再度呼吁加萨走廊和黎巴嫩停火。

阿拉奇说，「今天最重要的议题就是停火，特别是在黎巴嫩和加萨地区。目前已有一些相关计画和磋商，希望能够成功。」

这是阿拉奇8月上任以来首次出访。1年前，伊朗支持的巴勒斯坦激进组织「哈玛斯」（Hamas）跨境攻击以色列并引发加萨战争；今年9月23日，以国又大幅加强对黎巴嫩政治与军事组织「真主党」（Hezbollah）的打击。