伊朗大打认知战 运用骇客、假新闻齐轰川普

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（法新社华盛顿27日电） 美国官员与研究人员表示，伊朗利用假新闻网站与骇客入侵等方式攻击共和党总统候选人川普（Donald Trump），扩大干预美国总统大选。

伊朗长期以来以策划秘密认知作战行动闻名，如今已成为干预美国11月5日总统大选最主要的假讯息来源。

美国司法部今天以「广泛的骇客行为」起诉3名伊朗人，司法部长贾兰德（Merrick Garland）表示，这3人试图破坏川普在选举方面的努力。

假讯息研究人员指出，同时还有大量虚假网站伪装成的新闻媒体，捏造批评川普的报导，其中许多内容明显是以廉价且容易取得的生成式人工智慧（AI）工具所杜撰。

华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）数位取证研究实验室（DFRLab）研究员沙戴克（Dina Sadek）告诉法新社，这些假网站反映出伊朗针对美国选民的认知战计画深入且步调一致。

DFRLab本周发布一份报告，警告由伊朗政府主导的认知战在选前大幅增加。

微软威胁分析中心（Microsoft Threat Analysis Center）日前揭露，NioThinker就是这类假新闻网站，表示该网站自称提供读者深入且进步的新闻，但近几个月来，网站内容重心「逐渐转向美国选举」，以「讽刺且冗长的文章攻击川普」。

华府智库「保卫民主基金会」（FDD）则公布另一个由伊朗架设、针对非裔选民的网站Afromajority，该网站论调大多是批评川普，并支持民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）。

保卫民主基金会表示，在19个发布伊朗认知战内容的网站中，至少有8个英文网站高度关注美国选举，并有多个网站针对美国非裔和西语裔族群。

沙戴克指出，这些网站是伊朗至少从2020年至今，广泛的多语言认知战的一环。