伊朗媒体：美国回应德黑兰提案未作出实质让步

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（法新社德黑兰17日电） 伊朗媒体今天报导，美国对德黑兰拟议的终战谈判议程所作的最新回应，并未提出任何实质让步。

法斯通讯社（Fars）报导，华府提出一份五点清单，包括要求伊朗仅保留一座核设施继续运作，并将高浓缩铀库存移交美国。

报导表示，美国拒绝释出伊朗遭冻结的海外资产，「即使释出25%」也不肯，并拒绝就2月28日战争爆发以来对伊朗造成的损害支付任何赔偿，更指出美方以停止各战线敌对行动当作启动谈判的前提。

另据梅尔通讯社（Mehr）报导：「美国未提出任何实质让步，却希望获得交战期间无法取得的让步，恐使谈判陷入僵局。」

根据伊朗提案，德黑兰要求各战线停战，包括以色列在黎巴嫩的军事行动，及美国海军解除4月13日起对伊朗港口实施的海上封锁。提案还要求美国全面解除对伊朗制裁，以及释出美方长期制裁下，遭冻结的伊朗海外资产。

法斯通讯社指出，伊朗提案强调德黑兰将持续管理具战略意义的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）；伊朗自战争爆发后持续封锁这条能源要道。

伊朗武装部队发言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）今天对美国总统川普（Donald Trump）发出警告，别对伊朗重启攻势。