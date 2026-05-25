伊朗官员谈最高领袖伤势 称只有表面伤口

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（法新社德黑兰25日电） 伊朗卫生部一名官员今天表示，最高领袖穆吉塔巴・哈米尼（Mojtaba Khamenei）在美国及以色列2月底空袭中所受的伤只有「表面」伤口。

这位56岁的新任最高领袖自3月8日获任命后，尚未公开露面，仅以书面形式发布声明，引发外界对其健康状况的猜测。

今年3月，美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）曾表示，穆吉塔巴据信仍然在世、受伤且毁容。

穆吉塔巴接替其父哈米尼（Ali Khamenei）出任最高领袖。哈米尼2月28日在美以联合空袭中死亡，引发伊朗对中东多地发动报复性攻击。

伊朗卫生部发言人克尔曼普尔（Hossein Kermanpour）今天描述穆吉塔巴受伤当天及其送医的情况，但并未透露医院名称。

克尔曼普尔说，德黑兰时间2月28日下午1时左右，穆吉塔巴「与其他数名伤者一起被送进手术室」。

他告诉伊朗劳工新闻通讯社（ILNA）：「除了脸部、头部和腿部的表面伤口外，没有发生重大情况。这些伤势既未造成截肢，也未引发任何特殊医疗问题。」

「以我身为医师的观点，这些不构成严重伤势，除了缝一两针外，不需要特殊处置。」

他并补充道，当时正值伊斯兰斋戒月期间，穆吉塔巴直到日落前都持续斋戒，拒绝提早开斋，「这显示他健康状况良好」。

根据克尔曼普尔的说法，穆吉塔巴于3月1日凌晨2时左右出院，但未说明其后下落。

本月7日，伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）称曾与最高领袖会面，并透露两人会谈持续约两个半小时。

3天后，伊朗国营电视台报导，伊朗军方中央指挥部负责人阿里亚巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）亦与最高领袖会晤，领袖针对「持续对抗敌人的行动」给予新的指示与指导。