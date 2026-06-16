伊朗官媒报导油轮及船只复航 美国海上封锁措施似缓解

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（法新社德黑兰16日电） 伊朗国家电视台今天报导，在与美国达成协议后，伊朗油轮及其他船只已恢复航行。此举显示美国海上封锁措施似乎有所缓解。

法新社报导，伊朗国家电视台一名记者在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的现场报导中表示：「目前有3艘伊朗油轮正航行于北印度洋，另有2艘载运民生物资与牲畜饲料的船只正驶往南部港口途中。」

他还说：「解除海上封锁的行动已经落实。」根据法新社，此言意指美国自4月13日起对伊朗实行的封锁措施。