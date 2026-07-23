伊朗宣称阻止3船通过荷莫兹海峡

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（法新社德黑兰23日电） 伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）今天表示，他们阻止3艘油轮通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。美国和伊朗正争夺这条重要水道控制权。

伊朗伊斯兰革命卫队在伊朗国营媒体引述的声明中宣称，3艘油轮受到美军怂恿，试图通过荷莫兹海峡南边布有水雷的航道，但其中一艘爆炸起火后，其余两艘迅速掉头返回。

声明并未说明这起事件发生时间。

伊朗伊斯兰革命卫队还警告，任何受美国欺骗、企图未经与伊朗协调就通过的船只都将面临同样下场。