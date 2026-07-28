伊朗将两名反政府抗议者处以绞刑

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社德黑兰28日电） 伊朗司法机关今天宣布，两名男子因涉及年初达到高峰的反政府抗议活动，被公开处以绞刑。媒体报导，处决地点是在一处公众广场。

伊朗司法机构旗下网站米珊线上（Mizan Online）表示：「塞帕希（Abolfazl Sepahi）和萨法里（Amir-Hossein Safari）的死刑已于今天上午执行。」

根据梅尔通讯社（Mehr News Agency）报导，这两人是在中部伊斯法罕省（Isfahan）马莱克沙赫尔市（Malekshahr）一处广场被处刑，现场有其他民众在场。

米珊线上指出，两人被判罪名包括在1月8日以大刀和刀械攻击警察，将警员绑在路标上拖行，泼洒汽油后纵火烧伤警员。

此外，两人还被控透过持械制造恐惧与恐怖氛围，「与真主为敌」（moharebeh），以及「犯下严重破坏国内公共秩序与安全的行为」等罪名。

去年12月底，由生活成本高涨引发的抗议运动迅速演变为大规模反政府示威，并在1月8日和9日达到高峰。

伊朗当局通报超过3000人死亡，并将暴力情事归咎于美国及以色列策动的「恐怖行动」。境外人权团体则表示，安全部队曾朝示威群众开火。