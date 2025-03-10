伊朗将在外海与俄中海军联合演习

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰9日法新社）伊朗媒体今天报导，伊朗、俄罗斯和中国海军本周将在伊朗外海举行联合军事演习。

这3国近年来已在这个地区举行过类似演习，他们的共同愿望，就是对抗他们所谓的美国霸权。

伊朗半官方塔斯尼姆通讯社（Tasnim news agency）表示，演习「将于周二（11日）在查巴哈港（Chabahar Port）展开」，但没有具体说明为期多久。

根据塔斯尼姆通讯社报导，「中国与俄罗斯海军的军舰、战斗与支援舰，以及伊朗海军及伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）海军的军舰」预计将参与演习。

俄罗斯国防部在声明中表示，太平洋舰队（Pacific Fleet）的2艘护卫舰与一艘油轮将代表莫斯科参演。

声明补充：「在印度洋北部的数天期间内，这些官兵将努力执行解放被俘船只、海上搜索救援以及对海上与空中目标炮击的任务。」

亚塞拜然、南非、阿曼、哈萨克、巴基斯坦、卡达、伊拉克、阿拉伯联合大公国和斯里兰卡将以观察员身分出席。

北京国防部在社群媒体微信表示，中国将部署「1艘驱逐舰和1艘补给舰」。

伊朗军方2月时在同一个地区举行演习，以「加强对抗任何威胁的防御能力」。