伊朗将设置荷莫兹海峡热线 称航道将由德黑兰管理

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社德黑兰22日电） 伊朗首席谈判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗已同意就荷莫兹海峡问题设立「电话热线」，供美国及其他国家船舶通行时使用，以「避免并化解任何误会」。

卡利巴夫今天在结束瑞士谈判返国途中接受伊朗国营媒体访问。他表示，伊朗与美国已「就建立协调机制达成共识，包括设立电话热线及联络中心」，若有任何疑虑或问题，船只即可连络该中心。

卡利巴夫强调，未来荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）将「依照伊朗安排进行管理」，而且「永远不会回到战前状态」。

他还承诺，伊朗将「精准执行国际法」，迅速处理任何问题或误解。

「当然，如同黎巴嫩或其他地区可能出现问题，荷莫兹海峡也可能发生状况。正如各位所见，在某些夜晚甚至曾爆发冲突。」

他指出，设立热线有助确保「最高程度的航行安全与船舶通行效率」。

被问及热线的具体用途时，卡利巴夫回应，「如果美国方面对任何事情有意见，或有任何船只需要厘清航线或其他事项，都可以拨打这支电话。」

此外，卡利巴夫声称，在瑞士谈判期间，伊朗已敲定取得120亿美元遭冻结资金的安排以及解除石油制裁相关细节。

美国副总统范斯（JD Vance）今天稍早表示，美伊举行瑞士首轮会谈后，德黑兰已同意邀请国际原子能总署（IAEA）检查员再次入境。

根据协议内容，伊朗也将从华府获得部分制裁缓解，部分遭冻结资产也将被解冻。