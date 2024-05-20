伊朗总统直升机浓雾中坠山区 出动逾40组人马搜索

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（法新社德黑兰19日电） 官方媒体报导，搭载伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）的直升机遭遇恶劣天气，在西北部山区发生意外事故，莱希命运未卜。

伊朗在东亚塞拜然省（East Azerbaijan）浓雾笼罩的山区展开大规模搜救行动。伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）敦促民众「无需为国家担心」，并希望莱希和同行人员安然无恙。

以下为目前所知的最新资讯：

● 发生什么事？

伊朗国营电视台今天报导，搭载莱希的直升机遭遇恶劣天气，在东亚塞拜然省乔发（Jolfa）地区发生「意外事故」。

官方伊朗通讯社（IRNA）说，事故发生在瓦尔扎甘镇（Varzaghan）附近的迪兹马（Dizmar）森林保护区。

莱希稍早与亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）在两国边境启动一项大坝计画。

伊朗内政部长瓦希迪（Ahmad Vahidi）将这起事故描述为「天气条件导致的硬着陆」。

莱希的机队由3架直升机组成，其中两架安全降落在西北部城市大不里士（Tabriz）。

瓦希迪表示，与搭载莱希的第3架直升机「建立联系时遇到困难」。

伊朗通讯社报导，同行的还有外交部长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）及一些地方官员。

● 伊朗如何因应？

救援团队一直在事发地区进行搜索。伊朗通讯社报导，超过40组救援团队已出动搜救犬和无人机前往现场。

伊朗武装部队参谋总长巴格瑞（Mohammad Bagheri）说，军事人员及伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）和警察也已抵达现场。

伊朗官员表示，山区、森林地形和大雾阻碍搜救行动。伊朗红新月会（Iranian Red Crescent）主席库利凡德（Pir-Hossein Koulivand）表示，「天气条件导致无法出动无人机进行空中搜索」，搜索作业由地面团队进行。

● 倘若莱希罹难会发生何事？

根据伊朗宪法，如果莱希逝世，伊朗第一副总统穆赫贝尔（Mohammad Mokhber）将接任总统。

宪法规定，应在50天内安排举行总统选举。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）