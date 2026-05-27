伊朗情报部：美国、以色列仍以推翻德黑兰政权为目标

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（法新社德黑兰27日电） 伊朗情报部今天表示，美国与以色列的目标仍是颠覆伊朗政权并分裂这个国家。

伊朗媒体刊载的情报部声明指出：「敌人正在透过其他手段，寻求推翻（伊朗）政权并分裂国家。这个目标在近期战争爆发之初便已公开宣示，但未能透过军事攻击达成。」

这项声明发布之际，正值德黑兰与华府持续协商，寻求达成协议，以结束2月28日爆发、波及整个中东的战争。

伊朗情报部表示，根据当局掌握的情报，美国和以色列将试图「加强经济施压」，并在国内宗教与族群间制造分裂，同时策划破坏活动与其他「恐怖行动」。

声明补充说，相关行动将涉及大规模「走私各类武器、弹药与非法通讯设备，尤其是可透过卫星连接网际网路的星链（Starlink）设备」。

数十年来，伊朗与以色列持续进行台面下的影子战争，其中包括破坏伊朗核设施及暗杀科学家等行动。

去年6月那场为期12天的战争，是这对长年宿敌首次爆发持续性的直接冲突；在此之前，双方虽曾于2024年零星交互发动报复性攻击，但始终未升高为公开战争。

伊朗政府拒绝承认以色列的主权与合法性，自1980年以来，伊朗与美国也无正式外交关系。