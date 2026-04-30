伊朗战争引发美德分歧 川普考虑削减驻德美军人数

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天指出，在与德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）就伊朗战争问题出现争执之际，美国正考虑削减派驻德国的美军人数。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文表示，「美国正在研究并检讨缩减驻德部队的可能，预计不久的将来会作出决定。」

根据美国国会研究处（CRS）资料，2024年美国在德国驻军超过3万5千人，但目前美军人数可能更高，德国媒体报导接近5万人。

川普在两个总统任期内，多次威胁要削减派驻德国及其他欧洲盟国的美军人数。

目前华府似乎有意对未支持美国、以色列对伊朗战争，或未参与荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）维和行动的盟友采取惩罚措施。

川普发文谈及驻德兵力数小时前，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）与德国外交部长瓦德福（Johann Wadephul）曾通话。

美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，两人讨论了伊朗问题以及确保荷莫兹海峡航行自由的重要性。

梅尔茨本周稍早表示伊朗在谈判桌上「羞辱」华府，因而成为川普批评的对象。

川普昨天指出，梅尔茨「认为让伊朗拥有核武是可以接受的，他根本不知道自己在说什么！」

对此，梅尔茨今天淡化处理，强调双方关系仍然良好。

他在柏林记者会上说：「就我而言，我与美国总统之间的个人关系依然和过去一样良好。」

这位德国领导人表示，他从一开始就对美以对伊朗战争持保留态度，并称「「德国和欧洲正受这些后果所苦」。

华府似乎正在考虑，对于未在对伊朗战事中提供协助的西方盟友采取其他报复措施。

上周报导指出，美国考虑试图暂停西班牙在北约的地位，并可能重新检视英国对福克兰群岛（Falkland Islands）的控制权立场。

不过华府之后重申，对于阿根廷与英国之间对福克兰群岛主权的争议，仍维持中立立场。英阿1982年爆发短暂但激烈的福克兰战争，最终由英国获胜。（编译：徐睿承）