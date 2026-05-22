伊朗战争立场屡与川普分歧 美国家情报总监加巴德辞职

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（法新社华盛顿22日电） 美国国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）今天宣布辞职，结束这位长期立场独特、似乎在伊朗战争议题上与总统川普存在分歧官员的任期。

加巴德在社群平台X上发布致川普的信函表示，她将辞去国家情报总监职务，以照顾被诊断出罹患罕见癌症的丈夫。

统筹全球安全情报并向川普报告的加巴德在信中指出：「很遗憾地，我必须提出辞呈，自6月30日起生效。」

45岁的加巴德说：「我的丈夫亚伯拉罕（Abraham）近期被诊断出罹患一种极为罕见的骨癌。未来数周和数月，对他来说是重要关键…此刻，我必须暂别公共服务，陪伴在他身边，全力支持他度过这场战斗。」

川普在消息宣布后赞扬加巴德，称她是共和党政府内阁中少数仍在任的女性官员之一。

川普在自家社媒平台「真实社群」（Truth Social）发文表示，「塔尔西（加巴德之名）做得非常出色，我们会想念她」，还说她「理所当然」应该陪伴丈夫对抗癌症。

川普接着表示，加巴德的副手卢卡斯（Aaron Lukas）将暂代国家情报总监职务。

加巴德曾是民主党人，由于她过去质疑情报机构运作并反对美国海外军事干预，因此当她被任命领导庞大的美国情报体系时令人颇感意外。

此外，她2017年会晤现已遭推翻的叙利亚领导人阿塞德（Bashar al-Assad），以及被指散播克里姆林宫宣传内容，特别是关于乌克兰战争的不实阴谋论而备受质疑。

尽管如此，川普仍推动她的任命。但近几个月来，随着川普逐步走向与伊朗开战，加巴德似乎愈来愈被排除在决策圈之外。

据报导，在2月28日美国与以色列联手对伊朗发动空袭前夕，川普与高层顾问密集磋商时，加巴德并未在场。

战争开始后，她多次与川普政府对开战理由的说法相左，或未完全支持官方论述。（编译：徐睿承）