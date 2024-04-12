伊朗扬言报复之际 以色列猛烈攻击加萨中部

2 分钟

（法新社加萨走廊12日电） 伊朗威胁要对以色列本月在叙利亚发动攻击、造成2名伊朗将领死亡进行报复之际，巴勒斯坦居民今天通报以色列对加萨（Gaza）中部地区展开猛烈攻击。

以哈停火和释放人质谈判停滞不前，外界忧心伊朗近期可能攻击以色列，由于紧张局势升温，法国已建议公民不要前往这个地区。

61岁的巴勒斯坦居民瑞伊斯（Mohammed al-Rayes）告诉法新社，他逃离以色列对加萨中部纽瑟拉特（Nuseirat）的「空袭和炮轰」。

40岁的纳瑟（Laila Nasser）也说，整晚「炮火和飞弹袭击不断」。

以色列1日针对叙利亚首都大马士革（Damascus）发动空袭，摧毁伊朗领事馆大楼后，以色列表示已加强空防并暂停战斗单位人员休假后，这是以军对加萨最新轰炸行动。

美国总统拜登指出，伊朗「威胁要发动重大攻击行动」，并指派美军中央司令部司令库里拉（Michael Kurilla）赴以色列紧急商议局势发展。

白宫今天指出，伊朗的威胁依然「真实不虚」。

忧心伊朗可能最近就对以色列展开报复攻击，美国表示正向中东派遣增援部队。

美国国防部官员说：「我们正向这个地区转移更多资产，以强化地区威慑力量并加强对美军部队的保护。」（译者：徐睿承）