伊朗扬言报复 以色列军方宣布全国学校暂时关闭

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（法新社耶路撒冷13日电） 伊朗威胁将对以色列本月对伊朗驻大马士革使馆的攻击行动展开报复之际，以国军方发言人哈加里宣布，基于安全考量，全国各级学校将暂时关闭2天。

法新社报导，哈加里（Daniel Hagari）透过电视宣布，「鉴于安全局势」，明天各级学校将「不会进行任何教育活动」。根据军方在线上公布的消息，上述措施将持续2天。

伊朗驻大马士革使馆区本月1日遇袭，造成伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）圣城部队（Quds Force）1名高阶指挥官和其他6名军官丧命。以色列不承认动手，但伊朗将矛头指向以方，并扬言报复。以色列正准备防范伊朗或其代理人来袭。

美国总统拜登昨天表示，他预期伊朗「很快」就会攻击以色列，并警告伊朗不要动手。

今天稍早，伊朗革命卫队在波斯湾扣押1艘和「犹太复国运动政权」（指以色列）有关、名为「牡羊座号」（MCS Aries）的货柜船。以军闻讯后扬言伊朗将承担「后果」。

以国外交部长卡兹（Israel Katz）的发言人也说，鉴于安全局势，卡兹已延后原定明天起对匈牙利和奥地利的访问。