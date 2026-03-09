伊朗报复加剧 美下令驻沙国外交人员撤离

afp_tickers

（法新社华盛顿8日电） 美国国务院今天以伊朗报复美国、以色列发动的空袭而对沙乌地阿拉伯发动打击为由，下令驻沙国使馆人员撤离。

美国国务院于旅游警示中指出，已「基于安全风险，下令非紧急美国政府雇员及其家眷离开沙乌地阿拉伯」。

国务院先前已授权非紧急美国政府人员及其家眷自愿离开沙乌地阿拉伯，但现已要求他们必须撤离，仅留紧急人员继续驻留。

美国国务院表示，持续警告美国公民「重新考虑前往」沙乌地阿拉伯，但并未建议全面避免前往当地。

上周，无人机攻击美国驻沙乌地首都利雅德（Riyadh）的大使馆，无人机也曾对美国驻科威特及阿拉伯联合大公国的大使馆造成破坏。

沙乌地阿拉伯今天表示，一枚飞弹落在艾卡吉省（Al Kharj），造成2人死亡、12人受伤。

美国与以色列2月28日发动大规模攻击，造成伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。随后，伊朗誓言要让美国与以色列付出代价。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）昨天针对攻击事件向邻近国家道歉，但随后表示，若这些国家成为攻击伊朗的跳板，伊朗将「被迫回应」。

波湾国家与美国关系密切，巴林与卡达都为美军提供重要基地。