伊朗报复空袭以色列 义大利：G7领袖将举行视讯会议
（法新社罗马14日电） 七大工业国集团（G7）轮值主席国义大利表示，G7领袖今天稍晚将举行视讯会议，讨论伊朗对以色列的空袭。
义大利政府表示：「G7轮值主席国义大利已召集G7领导人于今天下午召开视讯会议。」
义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）谴责这次袭击，并表示她担心「地区局势的不稳定」。
G7成员包括美国、日本、德国、法国、英国、义大利和加拿大。
昨夜的行动是伊朗首次对以色列领土发动直接军事攻击。
过去2周，伊朗当局多次誓言「惩罚」以色列，因为伊朗驻叙利亚首都大马士革（Damascus）的使馆区4月1日遇袭，造成伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）7名成员死亡，其中包括革命卫队辖下的圣城部队（Quds Force）将领。
伊朗认为以色列应为这次袭击负责。
义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）表示：「我们正在努力避免更严重的军事危机。」
塔加尼告诉义大利国家电视3台（Rai3）：「G7将向以色列发出『需采取最谨慎的态度，确保局势不会恶化』的讯息，因为昨夜伊朗的报复行动可能会导致恶性循环。」