伊朗报纸列复仇刺杀名单 含川普及多名欧洲领袖

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社德黑兰12日电） 以挑衅言论闻名的伊朗保守派报纸「人民日报」发布1份刺杀名单，目的为了报复伊朗原最高领袖哈米尼遭到杀害。名单上包括美国总统川普、国务卿卢比欧及多名欧洲国家领导人。

美国和以色列2月28日联手打击伊朗并击毙哈米尼（Ali Khamenei），引爆中东战争。哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）其后接任伊朗最高领袖，并矢言为父报仇。伊朗本周才为哈米尼举行盛大国葬。

伊朗首都德黑兰市府发行的「人民日报」（Hamshahri）昨晚在官方网站上发布一则图文讯息，贴出13位列为报复对象的外国政要大头照。但这份名单未出现在今天发行的纸本版报纸。

名单上除了有川普（Donald Trump）和卢比欧（Marco Rubio），还包括以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、英国首相施凯尔（Keir Starmer）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）、美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）及德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）。

「人民日报」同时刊登1份穆吉塔巴的声明，这是他在哈米尼葬礼后首度发言。穆吉塔巴表示，伊朗已经汇整1份报复对象名单。但他未提到任何人名，且没有迹象显示「人民日报」的名单获得伊朗官方认可。

穆吉塔巴在声明中说：「复仇是我们民族的意愿，必然得执行。名字出现在清单上的罪犯，将带着无法安详死在床上的遗憾走进坟墓。」

伊朗在与美国和以色列交战期间，指责欧洲国家未对其领土遭到攻击予以谴责，以及允许美国军机飞越其领空来进行攻击，构成共犯。