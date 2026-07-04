伊朗拟收荷莫兹海峡服务费 友好国可获特殊待遇

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（法新社北京5日电） 即便美方反对，伊朗驻中大使法兹里（Abdolreza Rahmani Fazli）表示，将对通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的船只徵收新费用，同时保证「友好」国家将获得特殊待遇。

伊朗与美国为结束战争达成的初步协议规定，商船在60天内可免费通过荷莫兹海峡，但60天后将采取何种安排，目前仍不明朗。

法兹里昨天在北京举行的世界和平论坛（World Peace Forum）上表示，伊朗正与阿曼「协调与合作」，制定荷莫兹海峡的新规范。

法兹里透过翻译说，由于荷莫兹海峡部分水域属于伊朗领海，「我们势必会收取服务费」。他同时强调，这种费用并非「过路费」。

他表示：「这些新规范将涵盖通过荷莫兹海峡的航行安全保障、船只通行监督，并因应大量船舶通行带来的环境冲击。」

他补充：「我们一定会对那些在困难时刻与我们站在一起的友好国家，给予特殊待遇。」