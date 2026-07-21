伊朗持续攻击美设施 青年运动封锁沙国港口恐使冲突扩大

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（法新社杜拜21日电） 伊朗今天对美国在波斯湾的雷达及防空设施发动攻击，并警告之后会有「更果断、更强势」的行动。与此同时，叶门叛军封锁沙乌地阿拉伯港口，中东冲突恐进一步扩大。

以下是法新社整理的最新情势：

● 科威特谴责伊朗发动攻击

科威特表示，伊朗昨天击中多座电力与海水淡化厂并引发火灾，这已是连续4天来第4次发生类似攻击。

科威特电力、水利及再生能源部于社群平台X发布声明指出：「伊朗持续恶劣侵略科威特，多座电厂与海水淡化厂连续第4天遭遇攻击，导致数座设施起火。」

● 巴林称拦截伊朗发动的攻击

波斯湾国家巴林的军方表示，巴林拦截伊朗对巴林的最新一波攻击并响起警报。

内政部于X平台发文称：「警报已响，请公民及居民保持冷静，前往最近的安全地点。」

● 约旦拦截无人机

约旦军方宣布，拦截了5架伊朗无人机。伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）证实，这次攻击目标是「鲁克班（Rukban）地区美国恐怖分子驻扎的建筑群」。

● 美国发布全球旅游警示

美国国务院昨天发布全球警示，呼吁全球各地的美国公民「提高警觉」。

国务院的警示指出：「由于中东紧张情势升高，全球安全环境依然复杂，并存在情势意外升级的风险。」

警示并表示，目前不在中东地区的美国人，「应重新考虑前往或途经中东地区」。国务院同时警告，美国外交设施，以及全球各地与美国或美国人相关的地点，遭到攻击的可能性已随之升高。

● 伊朗在荷莫兹海峡拦下油轮

官方的伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗革命卫队今天表示，他们拦下两艘「不配合」且试图通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的油轮，并称爆炸在油轮上引发大火。

● 美国空袭

美军昨天表示，已完成新一轮对伊朗的空袭，目标针对多处设施，以遏制伊朗攻击荷莫兹海峡船只的能力。

美军中央司令部（CENTCOM）在X平台发文写道：「美军打击伊朗军事指挥中心、海上能力、飞弹及无人机发射场所，以及防空系统，旨在削弱伊朗持续攻击荷莫兹海峡商船的能力。」

● 油轮遇袭

英国海事机构称接获多起回报，指一艘油轮在荷莫兹海峡遭不明抛射物击中，事发地点位于阿曼利马（Limah）东北方约8海里（15公里）。

● 叶门叛军宣布封锁沙乌地

获伊朗撑腰的叶门叛军「青年运动」（Houthi）宣布对沙乌地阿拉伯进行海上封锁。双方上周刚发生多年来的首次交火。

若青年运动的海上封锁得以执行，将使往来沙乌地红海（Red Sea）港口的路线被切断，可能加剧沙国经济压力。这些红海港口已成为沙国将原本经由荷莫兹海峡出口的石油改道外运的重要据点。

● 联合国警告区域冲突恐扩大

联合国（UN）发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）警告，青年运动对沙乌地的威胁「引发更大范围区域局势升级的风险」。

沙乌地谴责青年运动的封锁公告。外交部在声明中表示，沙乌地「将持续支持友好的叶门人民及其合法政府」。