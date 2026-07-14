伊朗推动立法管理荷莫兹海峡 国会提出法案

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（法新社德黑兰14日电） 正值华府与德黑兰因荷莫兹海峡而爆发新一轮冲突之际，伊朗国会国家安全委员会主席阿吉齐今天表示，国会已经开始审议与这个战略水道有关的法案。

阿吉齐（Ebrahim Azizi）在X平台发文指出：「就在昨晚，刚好有美国无人机遭到击落的同时，伊朗国会正式提出『荷莫兹海峡和波斯湾安全与可持续进程战略行动法案』（Strategic Action for the Security and Sustainable Progress of the Strait of Hormuz and the Persian Gulf Bill）。」

「我们依然坚定捍卫我们的红线，尤其在荷莫兹海峡管理方面。这是第一步，后续措施即将推出。」

伊美双方因如何管理这个关键海峡意见不合，上周再度爆发冲突，使得上个月签订、旨在结束中东战事的架构协议蒙上阴影。

德黑兰自视为荷莫兹海峡的管理者，希望对过境船只徵收通行费，这项要求遭到美方强烈拒绝。

美国总统川普昨天表示，美国正「接管」荷莫兹海峡，并且对伊朗港口重新实施封锁，同时将对经过该水道的货物徵收20%的费用。

伊朗12日宣布海峡已经关闭。在与美国协商、寻求永久终结战争的谈判期间，荷莫兹海峡曾经短暂开放航运。

2月底战争爆发后，伊朗国会一度停会，昨天才恢复议程。

国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）同时担任对华府谈判首席代表，这个角色近几个月来使他成为政治焦点。

多位国会议员反对与美国谈判。他们在对华府签订谅解备忘录方面没有发言权而表达疑虑。