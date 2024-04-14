伊朗无人机飞弹攻击以色列 西方关切地区紧张升高

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（法新社华盛顿/巴黎13日电） 伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guards Corps）今天向以色列发射无人机和飞弹，欧洲联盟（EU）谴责此举恐致地区紧张情势升高，美国则表示坚定支持以国。

美国白宫国家安全会议（National Security Council）发言人华森（Adrienne Watson）重申总统拜登对以色列安全「坚定不移」的支持。

华森声明指出：「美国将与以色列人民站在一起，支持他们抵御来自伊朗的威胁…拜登总统正在不断了解最新情况。」

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在社群平台X发出讯息，谴责这次攻击是「前所未有地升高情势，且对区域安全构成严重威胁」。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在声明中谴责伊朗的「鲁莽」举动，他说这些攻击「可能会加剧紧张局势，并且破坏该地区的稳定。伊朗再次表明打算在自家后院制造混乱。」

法国外交部长塞儒内（Stephane Sejourne）在社群媒体X表示：「伊朗决定采取这空前举动，其破坏稳定的行为已达新境界，也面临军事升级的风险。」

义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）表示，义大利正在「注意与关切」局势发展，并「准备好因应任何情况」。（译者：纪锦玲）