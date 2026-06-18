伊朗最高领袖批准与美终战备忘录

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（法新社德黑兰18日电） 伊朗最高领袖穆吉塔巴・哈米尼今天表示，尽管他「抱持不同看法」，仍已批准伊朗与美国达成、旨在结束中东战争的备忘录，但他并未进一步说明。

穆吉塔巴・哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）在国营电视台播出的书面讯息中指出：「原则上，我对（这份谅解备忘录）抱持不同看法，但我予以批准，因为可敬的（伊朗）总统作为最高国家安全委员会（Supreme National Security Council）主席，代表他本人和其他成员向我承诺，会保护伊朗和抵抗阵线（Resistance Front）的权利。 」

穆吉塔巴并指出，总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）承诺，若华府提出过分要求，绝不让步。

穆吉塔巴的父亲哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）是伊朗前任最高领袖，他在美国2月28日联手以色列对伊朗发动的空袭中身亡，那波空袭也引发这次中东战争。

自3月上任以来，穆吉塔巴尚未公开露面。

这则讯息也是穆吉塔巴首次对美伊终战备忘录表态，该备忘录已由美国川普（Donald Trump）与裴泽斯基安签署。

穆吉塔巴并称，川普「出于绝望」，「运用一切手段」来达成协议。

他补充道，未来与美方进行面对面谈判，并不代表接受「敌人的立场」。