伊朗核协议未果 卢比欧：无法在72小时内达成

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（法新社新德里24日电） 各界正预期华府与德黑兰当局将达成协议终止中东战事，美国国务卿卢比欧今天说，美方要跟伊朗达成的协议获得中东地区部分国家支持，但涉及核问题的协议无法在72小时内达成。

美国总统川普（Donald Trump）稍早在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文表示，他指示美方谈判代表不要急于跟伊朗达成协议，「时间站在我们这一边」。

卢比欧（Marco Rubio）在访问印度首都新德里期间接受纽约时报（The New York Times）采访说道，核谈判是高度技术性的议题，不可能72小时内快速达成。

他还指出，伊朗必须立即重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），「然后我们会在商定框架之下，就浓缩作业、高浓缩铀以及他们承诺永远不会拥有核武器等议题展开相当严肃的谈判」。

纽约时报写道，卢比欧前述言论代表川普政府准备接受一项临时协议，并不会立即剥夺伊朗制造核武的能力。

卢比欧也谈到川普，「他总是倾向于透过外交、透过协议来解决这个问题，所以我们会竭尽全力去达成」。 他更提及：「目前这个地区已经有7或8个国家支持这项方案，我们准备推进该方案。」