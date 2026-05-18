伊朗正式宣布成立管理荷莫兹海峡新机关

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（法新社德黑兰18日电） 伊朗最高安全机构今天宣布，负责管理荷莫兹海峡的新机关已成立。目前还不清楚该机关会做什么事，伊朗当局现已实质封锁该航道，且希望向通行船只收费。

伊朗最高国家安全委员会（Supreme National Security Council）在其社群平台X的官方帐号，分享波斯湾海峡管理局（Persian Gulf Strait Authority, PGSA）的贴文，表示该机关将「即时更新荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）作业及最新发展」。

伊朗精锐革命卫队（Revolutionary Guards）海军的帐号也分享了同一篇贴文。

至于这个新机关会做什么事，目前还不明朗，但伊朗的英语频道「新闻电视台」（Press TV）本月初曾称它构成一个「对荷莫兹海峡行使主权的体系」，且通过海峡的船只会收到来自info@pgsa.ir的「规定」。

自2月28日美国联手以色列对伊朗开战以来，伊朗已实质封锁这条重要航道。交战各方自4月8日起维持一项脆弱的停火协议。

伊朗紧抓该航道撼动全球市场，也让伊朗取得重要谈判筹码。与此同时，美国海军也在对伊朗各港口实施封锁。