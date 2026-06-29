伊朗称与阿曼首度开会 商讨荷莫兹海峡管理事宜

afp_tickers

分享

1 分钟

（法新社德黑兰29日电） 伊朗外交部今天表示，自德黑兰与华府当局签署结束中东战争的初步协议以来，伊朗已与阿曼召开首场会议，讨论荷莫兹海峡的管理事宜。

伊朗副外交部长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在社群平台X发文表示：「在访问马斯开特（Muscat）期间，双方召开首场『荷莫兹海峡联合委员会』（Joint Hormuz Committee）会议。」

他也指出：「我们在会中审视目前与这条海峡相关的议题，并就未来的管理方式交换意见。」