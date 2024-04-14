伊朗空袭以色列 川普怒批拜登态度软弱

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（法新社宾州施奈克斯维13日电） 在伊朗今晚大规模空袭以色列后，美国前总统川普痛批现任总统拜登，指控他突显出美国对中东态度「懦弱」。川普与拜登将于11月美国总统大选再度交锋。

川普（Donald Trump）在宾州一场造势活动上说：「祈求上帝保守以色列人民，他们正遭受攻击，那是因为我们展现出极大的软弱。」

伊朗今天晚间动用无人机和飞弹，对以色列发动前所未有的攻击。

伊朗驻大马士革使馆区在本月1日遇袭，造成伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）圣城部队（Quds Force）的7名军官丧命，包括2名高阶将领；伊朗矢言报复以色列。

川普在他任内曾下令杀害一名在巴格达的伊斯兰革命卫队将领，并让美国退出伊朗核子协议，还多次指责民主党籍对手拜登对伊朗态度懦弱。

川普表示：「我们表现出的软弱令人难以置信，如果是我们（共和党）执政，就不会发生这种状况。但美国正在为以色列祈祷，我们向每个处于险境的人提供绝对的支持。」

此外，拜登与他的军事和安全顾问齐聚白宫，他在社群媒体平台X发文说，美国「支持以色列抵御来自伊朗及其代理人威胁的承诺坚若磐石」。