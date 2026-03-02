伊朗若封锁荷莫兹海峡 专家：无异拿石头砸自己脚

afp_tickers

6 分钟

（法新社巴黎1日电） 美以空袭伊朗后，荷莫兹海峡局势急速升温。伊朗曾扬言，若遭美方攻击，将封锁这条战略航道，但专家警告，若德黑兰真采取封锁行动，无异拿石头砸自己脚，最终恐将自伤。

尽管伊朗官方尚未正式关闭荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），但其革命卫队（Revolutionary Guard）已发出警告，要求船只不要通过。冒险航行的船只面临被击中的风险，海事安全机构表示，今天有3艘船遭到攻击。

德黑兰今天为报复被杀害的最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），对波斯湾多个目标发动攻击，荷莫兹海峡局势让人担忧全球油价恐遭冲击。

国际危机组织（ICG）伊朗计画主任瓦艾斯（Ali Vaez）告诉法新社，若完全封锁荷莫兹海峡，「无异于因为怕死而自杀」。

以下是关于这条重要通道的最新发展。该水道承载全球1/4的海运石油与1/5的液化天然气：

●船只遭攻击

伊朗革命卫队昨天警告，由于美国与以色列的攻击，连接波斯湾与印度洋的荷莫兹海峡并不安全。

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）表示，今天至少两艘船遭到攻击，一艘在阿曼海岸外，另一艘在阿拉伯联合大公国海岸外。

根据英国海事贸易行动办公室说法，两艘船均遭「不明投射物」击中并起火，火势后来受到控制。另一个投射物则落在第3艘船「极近距离」处，地点同样位于阿联海岸附近。

伊朗国营电视台报导，一艘油轮在「试图非法通过」荷莫兹海峡时遭击中并「正在下沉」。

目前不清楚该油轮是否为海事机构报告中的同一艘船。

曾居间斡旋美伊谈判的阿曼表示，其杜格姆（Duqm）商业港与近海油轮遭到无人机攻击。

联合国海事机构敦促航运公司「保持最大警惕」，并「避免经过受影响区域」。

●船只避险

航运公司马士基（Maersk）、地中海航运（MSC）与赫伯罗德轮船（Hapag-Lloyd）已全面暂停通行荷莫兹海峡。

总部位于日内瓦的地中海航运已通知其在波斯湾的船只前往安全避难所，并暂停全球所有运往中东的货物订舱。

丹麦航运巨头马士基则已将所有船只改道非洲好望角（Cape of Good Hope），绕过苏伊士运河（Suez Canal ）与曼德海峡（Bab el-Mandeb Strait）。

荷莫兹海峡位于伊朗与阿曼穆桑达姆（Musandam）之间，是波斯湾通往公海与全球市场的唯一通道。

●全球贸易

只有沙乌地阿拉伯与阿联拥有可绕过荷莫兹海峡的输油管线，但运量仅为经该海峡运输原油的一小部分。

Kpler分析师法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）告诉法新社，若战争持续，原油价格可能飙升至每桶120美元以上，此价格多年未见。

石油输出国家组织与盟国（OPEC+）今天将4月产量配额上调每日20万6000桶，但莱斯塔德能源公司（Rystad Energy）分析师李昂（Jorge Leon）认为，「若石油无法通过荷莫兹海峡，每日增产20.6万桶对于缓解市场压力几乎无济于事」。

根据美国能源情报署（US Energy Information Administration），超过80%的经荷莫兹海峡运输的油气流向亚洲市场，其中包括伊朗自身的石油出口，90%由中国购买，而中国历来是德黑兰的重要支持者。

●自取灭亡？

瓦艾斯表示，伊朗若封锁荷莫兹海峡，「等于是拿石头砸自己的脚」。他指出，封锁水道「将疏远伊朗最重要的经济伙伴中国，中国约有25%的能源需求依赖波斯湾进口」。

瓦艾斯认为，伊朗更可能「效法青年运动（Houthis）的做法」，针对通过该水道的特定船只，这将「推高保险费和全球能源价格」。

战争以前也曾影响过荷莫兹海峡，但丹麦风险评估和规划公司「风险情报」（Risk Intelligence）分析师西贝尔斯（Dirk Siebels）表示，「这基本上没有前例可循」。

他说：「1980年代所谓的『油轮战争』期间，油轮交通曾严重受影响，但过去40年间，贸易模式与航运业已发生重大变化。」