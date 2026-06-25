伊朗警告未授权穿越荷莫兹海峡 船只将遭处置

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（法新社德黑兰25日电） 伊朗革命卫队今天警告，相关船只切勿在未经授权的情况下，穿越荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），并表示未遵守规定的船只「将遭处置」。

荷莫兹海峡是全球能源运输要道，在中东战争期间遭伊朗当局封锁，华盛顿与德黑兰之间进行的和平谈判，对于荷莫兹海峡的未来安排仍僵持不下。

伊朗计画徵收所谓的「海事服务费」而非通行费；美国则主张荷莫兹海峡是国际水道，不应收费。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）指出：「穿越荷莫兹海峡唯一获得授权的航线，是伊朗伊斯兰共和国所宣布的航线。」

伊朗革命卫队警告，任何船只未经授权穿越都是「不可接受且极其危险」的行为。

他们还谴责「某些当局」所宣布的荷莫兹海峡新航线，但并未进一步说明。

荷莫兹海峡位于伊朗与波斯湾阿拉伯国家之间，是一条狭窄水道，全球约20%的原油和液化天然气航经此水道，海峡最窄处宽仅约30公里。

目前伊朗唯一授权的航线，是沿着该国海岸延伸的一条通道。

德黑兰与华府上周签署一份谅解备忘录，其中载明未来60天内，商船可免费穿越荷莫兹海峡。这份谅解备忘录旨在终结中东战争。

在美伊持续协商的情况下，目前还不清楚该期限过后将采取何种安排。

与荷莫兹海峡相邻的伊朗与阿曼23日宣布，他们将研究管理该海峡相关服务需收取的「成本性费用」。

本周访问波斯湾邻近国家的美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）强调，华府不会接受任何的通行费或其他费用。