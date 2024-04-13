伊朗证实发射无人机与飞弹 美重申坚定支持以色列

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（法新社耶路撒冷13日电） 伊朗革命卫队证实，已向以色列发射无人机和飞弹，以报复4月1日针对其大马士革领事馆的致命攻击。美国白宫也再度承诺，将坚定支持以色列防御来自德黑兰的攻击。 法新社报导，伊朗国营媒体引述革命卫队（Revolutionary Guards）的声明称，「为回应犹太复国运动政权（指以色列）所犯下的众多罪行，包括对领事馆馆区的攻击…伊朗革命卫队向被占领土（以色列）内的特定目标发射了数十枚飞弹和无人机。 」

由于担心发生攻击事件，美国总统拜登临时决定缩短今天前往德拉瓦州的行程。攻击消息传出时，他仍在返回华盛顿的直升机上。

白宫国家安全会议发言人华森（Adrienne Watson）透过声明表示，「拜登总统已明确表示，我们对以色列安全的支持坚若磐石。本次攻击可能在数小时内发生。美国将与以色列人民站在一起，支持他们防御来自伊朗的威胁。」

白宫还说，拜登返抵白宫后将前往戒备森严的战情室，与国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）、国务卿布林肯（Antony Blinken）、中央情报局（CIA）局长伯恩斯（Bill Burns）等高阶官员进行危机会谈。

伊朗驻大马士革使馆区本月1日遇袭，造成伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）圣城部队（Quds Force）的7名军官丧命，其中包括2名高阶将领。以色列不承认动手，但伊朗将矛头指向以方，并扬言报复。