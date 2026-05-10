伊朗革命卫队表示若油轮遇袭 将攻击美军据点

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（法新社德黑兰9日电） 据伊朗媒体报导，伊朗伊斯兰革命卫队今天威胁，如果伊朗油轮遇袭，伊朗将攻击美国在中东的目标。与此同时，华盛顿正等待德黑兰对其最新谈判立场的回应。

「任何对伊朗油轮和商船的袭击都将导致对该地区美国核心和敌方舰船的猛烈攻击，」革命卫队表示。此前一天，美国在阿曼湾袭击了两艘伊朗油轮。

然而，目前并无迹象显示德黑兰已透过调停人巴基斯坦传达回应，伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）在与土耳其外长的通话中，亦质疑美方领导层的可靠性。

半官方的伊朗学生通讯社（ISNA）报导，阿拉奇表示，「美军最近在波斯湾升高紧张情势，而且多次违反停火协议，外界对美方在外交路线上的动机与诚意，疑虑更深。」

美军战机昨天向2艘悬挂伊朗旗帜的油轮开火使其瘫痪。华盛顿指控这2艘油轮挑战美方对伊朗港口的封锁。伊朗军方1名官员告诉当地媒体，伊朗海军已采取反击。

这起事件发生前，荷莫兹海峡（Hormuz Strait）前一夜亦爆发另一波冲突，荷莫兹海峡是伊朗设法掌控的重要国际航道，意图藉此徵收通行费，并对美国及其盟友施加经济压力。

美方表示，无法接受由伊朗掌控这条重要的石油航道。

华盛顿已透过调停人巴基斯坦向伊朗传递方案，建议延长波斯湾停火，以便迈向最终解决协议；这场冲突系10周前由美国与以色列联手攻击伊朗所引发。

法国电视台LCI记者哈达德（Margot Haddad）今天表示，川普在简短采访中说，预期「非常快」就会得知伊朗的答覆。

伊朗外交部发言人昨天表示，美国所提方案仍在「审议」。