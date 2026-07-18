伊朗革命卫队：荷莫兹海峡两艘油轮触雷爆炸

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社德黑兰18日电） 伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）今天表示，两艘油轮在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）触及水雷后发生爆炸。与此同时，美国与伊朗持续相互发动无人机与飞弹攻击。

伊朗伊斯兰革命卫队透过国营媒体伊朗通讯社（IRNA）发布声明表示：「一个小时前，两艘油轮在美国情报机关以欺骗手段引导下，试图通过荷莫兹海峡南方的水雷区，随后发生爆炸并起火。」声明中并未说明是哪两艘油轮。 革命卫队也在国家电视台上表示，他们「拦截」了4艘试图穿越这条关键水道的船只。

同时，美军中央司令部（US Central Command）在社群平台X上发表声明指出，美军已连续第7晚对伊朗发动空袭，这些攻击目的在「持续削弱伊朗的军事能力」。

伊朗指控美军锁定平民基础设施为目标，包括一座机场、一个火车站与两座桥梁，并表示已袭击美国在区域内的资产，这是这对宿敌恢复敌对行动以来，局势升级最严重的一次。

美国总统川普先前曾扬言将打击伊朗基础设施，但美方17日未证实美军已开始动手。

伊朗最高领袖高级军事顾问雷札伊（Mohsen Rezaei）少将表示，如果美国对伊朗的空袭再持续2到3天，德黑兰将恢复「全面进攻行动」。

伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）报导，雷札伊说：「伊朗将不再局限于以牙还牙的报复性回应…没有任何政治边界是安全的。」