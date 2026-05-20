伊朗革命卫队：19日以来已允许26艘船只通过荷莫兹海峡

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰20日电） 伊朗精锐革命卫队（Revolutionary Guards）海军今天表示，过去24小时内，他们已允许包括油轮在内的26艘船舶通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

自美国与以色列2月28日联合对伊朗发动攻击以来，伊朗基本上封锁了这条全球至关重要的能源运输通道。

尽管双方已达成停火协议，但伊朗自4月13日起仍持续遭美国海军封锁。伊朗方面坚持，凡是通过该水道的船只，都必须获得伊朗武装部队的许可。

伊朗革命卫队海军在社群平台X上发文指出：「过去24小时内，共有26艘船只通过荷莫兹海峡，其中包括油轮、货柜船及其他商用船只。」

贴文中还说，这些船只是在「与伊斯兰革命卫队海军进行协调并由其提供安全保障」后通过。

韩国今天表示，一艘韩国油轮已顺利通过荷莫兹海峡，这标志着自中东战争以来，首次有韩国籍船只通过该水道。

伊朗18日宣布正式成立波斯湾海峡管理局（Persian Gulf Strait Authority, PGSA），这是一个专责管理该水道交通的新机构。

伊朗上周曾表示，「30多艘船只」已获准通过，其中包括部分中国船只。