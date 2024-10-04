伊朗飞弹猛轰以色列后 最高领袖预定主持祈祷仪式

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（法新社德黑兰4日电） 伊朗近日向敌国以色列发动大规模飞弹攻击后，伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天预定主持祈祷仪式并公开讲道，这可能透露该国接下来的计画。

哈米尼罕见主持周五祈祷讲道，为近5年来首次，再3天后就是以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）交战1周年。伊朗支持的哈玛斯去年10月7日袭击以色列，引发加萨走廊（Gaza Strip）的战争。

哈米尼的官网指出，他会带领穆斯林在伊朗首都德黑兰市中心的大莫萨拉清真寺（Imam Khomeini Grand Mosalla Mosque）进行祈祷。 伊朗当地时间上午10时30分要先举行遭击毙的黎巴嫩政治与军事组织真主党（Hezbollah）领导人纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）纪念仪式，之后哈米尼再主持祈祷。 伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）表示，1日向以色列发射约200枚飞弹，是为了报复以色列9月底对黎巴嫩首都贝鲁特发动攻击，杀害纳斯拉勒和革命卫队指挥官尼尔弗鲁珊（Abbas Nilforoushan），以及7月在德黑兰杀害哈玛斯领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。 哈米尼上一次主持周五祈祷是在2020年1月，当时伊朗向驻伊拉克美军基地发射飞弹，那是对美国炸死革命卫队指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）的行动进行报复。