伊朗首席谈判代表：与美谈判仍坚守红线 警告勿得寸进尺

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（法新社德黑兰19日电） 伊朗国会议长暨首席谈判代表卡利巴夫今天表示，与美国的谈判仍受到德黑兰当局划定的「红线」所限制。

法新社报导，卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在伊朗通讯社（IRNA）发布的谈话中说：「正如我们过去谈判中所展现的那样，我们将坚定不移地坚守既定条件与红线，并努力维护伊朗的民族利益。」

他警告：「如果敌人得寸进尺，我们已经证明，我们的手指始终扣在扳机上，将毫不犹豫地对敌人展开强烈反击。」