伊朗：不会批准IAEA进入遭轰炸核设施检查

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社德黑兰23日电） 伊朗今天表示，不会允许国际原子能总署（IAEA）人员进入去年在战争中遭美以轰炸的核设施进行检查。另一方面，伊朗驻联合国大使也否认美方说法，强调德黑兰将自主决定如何运用其解冻资产。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）说：「我们尚未与国际原子能总署署长会晤，也未计划让该署检查遭美以军事行动破坏的核设施。」

美国副总统范斯（JD Vance）昨天表示，伊朗将允许国际原子能总署检查人员重返境内，并称这是「重大里程碑…也是迈向（伊朗）永久去核化的第一步」。

以色列与伊朗去年6月曾爆发为期12天的战争，美国随后加入作战，华府轰炸伊朗位在福尔多（Fordow）、纳坦兹（Natanz）与伊斯法罕（Isfahan）3地的核设施。

伊朗指出，纳坦兹在最近与美以的战事中再次遇袭，但以色列表示「未知悉有任何攻击发生」。

伊朗迄今仍以安全为由，拒绝检查人员进入前述核设施。

按照伊朗国会通过的法律，德黑兰去年7月与国际原子能总署暂停合作，并批评该署未谴责美以攻势。

伊朗与国际原子能总署去年9月就新合作框架达成协议后，德黑兰同意恢复合作，但这份协议不适用前述遭轰炸核设施。

另一方面，伊朗驻联合国大使巴赫芮尼（Ali Bahreini）告诉记者：「伊朗是唯一将决定如何运用其解冻资产的国家，因此我驳斥（华府）声称其他国家应对相关决策或程序具有影响力的说法。」

范斯曾说，即便解冻伊朗遭冻结资产，这些资金也只能用于采购黄豆等美国产品，决不会流向资助恐怖主义。