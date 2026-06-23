伊朗：与美技术层级会谈瑞士落幕

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（法新社德黑兰23日电） 伊朗国营媒体今天报导，伊朗与美国在瑞士举行的技术层级会谈已结束，双方将就核子与制裁等议题成立4个工作小组。

国营的伊朗通讯社（IRNA）引述副外交部长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）指出，谈判代表们「决定设立4个工作小组：解除制裁、核子事务、重建和经济发展，以及监督与执行。」

美国副总统范斯（JD Vance）昨天表示，近日在瑞士召开的美伊谈判为旨在结束冲突的最终协议打下「非常好的基础」，且华府已暂停对伊朗石油实施制裁。

然而，尽管华府与德黑兰已达成初步协议，伊朗核计画及荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）等关键问题仍未获解决。

美国总统川普（Donald Trump）要求无条件重新开放荷莫兹海峡，恢复船舶通行，但伊朗再次强烈反对。

德黑兰今天表明，将持续掌控荷莫兹海峡。

伊朗国营媒体今天报导，伊朗首席谈判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指出：「荷莫兹海峡再也不会回到战前状态，且将由伊朗按照国际法进行管理。」

不过，根据卡达和巴基斯坦调解人员，美伊两国已同意建立沟通管道，「避免意外事件和误判发生，确保商船安全通行」该航道。

伊朗国营媒体今天也报导，作为协议一部分，华府同意解冻伊朗120亿美元的遭冻结资金，并暂时解除对伊朗的石油制裁。

美国财政部指出，这项决定涉及暂时对伊朗解除制裁，允许德黑兰于8月21日前生产、销售和运输原油及相关产品。

不过范斯也表示，作为协议一部分，伊朗冻结资产尚未解冻，即便解冻，也只能用于购买黄豆等美国商品，而非用以资助恐怖主义。