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伊朗：哈玛斯领袖遭以色列「短程抛射体」暗杀

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（法新社德黑兰3日电） 伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）今天表示，以色列从哈玛斯政治领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑兰下榻的住所外发射一枚「短程抛射体」，将他击毙。

革命卫队发布声明表示：「这次恐怖行动从住宿区外发射一枚载有约7公斤弹头的短程抛射体（short-range projectile），引起强烈爆炸。」

革命卫队还说，以色列的这次攻击「得到美国支持」。

哈尼雅7月31日遇袭身亡，当时他正在德黑兰（Tehran）参加伊朗新总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）宣誓就职典礼。

伊朗和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）已誓言报复。革命卫队重申坚替哈尼雅复仇，并表示以色列将在「适当的时间、地点和方式，受到严厉的惩罚」。

以色列拒绝对哈尼雅之死发表评论。

以色列稍早于7月30日对黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）南部的真主党（Hezbollah）据点发动攻击。

这次打击行动击毙了黎巴嫩武装团体真主党的一名高阶指挥官舒库尔（Fuad Shukr）。以色列指控真主党上周末对戈兰高地（Golan Heights）发动致命的火箭弹攻击。

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