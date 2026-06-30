伊朗：将与卡达商讨冻结资产

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（法新社德黑兰30日电） 伊朗外交部表示，伊朗明天将与调解方卡达就冻结资产等议题展开会谈，同时否认有在这个波斯湾国家与美国会谈的计画，尽管预计双方代表团都会前往当地。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）在每周例行记者会中对媒体表示：「大概明天、预计在杜哈进行的将是关于执行谅解备忘录中各项条款的讨论，其中包括解冻伊朗受限资产相关条款，将会与卡达方面进行这些讨论。」

他指的是因美国制裁而在海外遭到冻结的伊朗资金，这是德黑兰与华府结束中东战争协议正在讨论中的关键议题之一。

已经签署的所谓谅解备忘录内容包括美国承诺最终「解除对德黑兰的一切制裁」，并且「让伊朗的冻结或受限资金与资产能全面自由动用」。

虽然没有官方统计数字，但媒体报导估计，伊朗遭冻结资产总额介于1000亿至1230亿美元之间。

贝卡伊今天同时表示，伊朗将对美国任何违反旨在终结中东战争谅解备忘录的行径作出回应。

他指出：「我们绝不会对任何行动置之不理。正如强大的伊朗武装部队过去所展现，对这个伊斯兰共和国既定目标的任何侵犯行径，都将遭到立即而且果断的回应。」

「此类行动将构成违反谅解备忘录第一条。倘若此种违约行为反覆而且持续发生，这一进程的推进自然会遭遇障碍。」