伊美谈判寻求最终协议 调停方称已取得进展

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（法新社瑞士布尔根施托克22日电） 伊朗与美国间的斡旋者表示，美伊双方今天达成协议，将建立联络机制以确保重要的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）畅通，并终结黎巴嫩战事。这是在瑞士展开的首轮中东停战谈判后，双方达成的共识。

由美国副总统范斯（JD Vance）与伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）分别率领的谈判团队，于21日展开会谈，这也是双方根据上周达成的初步协议、启动为期两个月谈判期的第一步。

作为调解方的巴基斯坦与卡达方面表示，谈判双方已同意在60天内达成最终协议的步骤，并将于瑞士布尔根施托克（Burgenstock）进一步展开技术层级会谈，相关会谈预计持续至本周末。

调解人士指出，谈判「已有明显进展，包括建立进一步技术会谈的机制」，细节包括在荷莫兹海峡设立联络管道，以「防止意外事件与误判」。

双方也同意成立「冲突降级中心」，由有关各方与黎巴嫩当局共同参与，以防止局势再度升温。

美国与以色列今年2月28日悍然对伊朗发动战争，引爆中东战火，伊朗为反击美以两国而封控荷莫兹海峡。

战事爆发后，与伊朗结盟的黎巴嫩真主党（Hezbollah）为支援伊朗，对以色列发动攻击，导致以军轰炸黎巴嫩，战火蔓延至黎南。

经历多番波折后，华府与德黑兰终于在上周签署解决冲突的谅解备忘录，其中包括终结以色列与真主党在黎巴嫩作战的条款。

然而，黎巴嫩境内仍屡传冲突，伊朗为此威胁称如有必要将再次关闭荷莫兹海峡；上周伊朗因与美国达成备忘录而暂时重开海峡。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）稍早在瑞士的会谈结束后于X（之前推特）发文：「经巴基斯坦与卡达不眠不休的斡旋，美伊谈判已就结束黎巴嫩战争方面取得重大进展。」

「石油与石化产品出口限制解除、封锁解除、部分冻结资产释出，针对伊朗的大规模重建与发展计画也已启动。现阶段首要考验：黎巴嫩冲突降级中心。」

双方会谈一开始曾一度受挫，主要是伊朗代表团不满美国总统川普21日扬言会就伊朗支持真主党而再次动武，愤而一度退出谈判。

川普警告，如果伊朗「不立即叫停他们在黎巴嫩豢养的代理人捣乱」，美方将对伊朗发动新一波攻击。

伊朗也提出强烈回应。首席谈判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）说：「他们最好谨言慎行；我们武装部队已做好以不同方式回应的准备。无论对方说什么，最终采取行动的会是我们。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）则表示，部队「必要时」会继续留驻在黎巴嫩南部，并重申「决不容许伊朗取得核武」。

截至21日傍晚，暂未再传出以军空袭与持续冲突，黎巴嫩南部部分居民开始谨慎返回家园。

据黎巴嫩卫生部数据，当地战事死亡人数已突破4100人。

范斯（JD Vance）稍早称，这次在瑞士的会谈是「历史性会面」。

在美国谈判代表库许纳（Jared Kushner）与魏科夫（Steve Witkoff）陪同下，范斯说：「当前我们面临的问题是，双方还能共同取得多少突破？我们能否翻开新的一页？能否彻底改变中东的关系？还是又会回到老路？那并非我们所希望，但确实有发生的可能。」

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）21日表示，德黑兰坚持拥有浓缩铀的权利，但重申伊朗无意发展核武。