休达移民危机5点看 摩洛哥角色受瞩

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（法新社马德里1日电） 西班牙官员今天表示，最近几天从摩洛哥涌入西班牙在北非的飞地休达（Ceuta）的数万名移民，大部分目前已经离开。

然而这起事件被右翼政治人物借题发挥，批评欧盟边境管控不力，并质疑摩洛哥为何放任大批移民涌向休达边境。

● 移民人数有多少？

休达人口仅有8.4万人，但休达市首长韦华斯（Juan Jesus Vivas）表示，在7月29日至7月31日期间，估计有6万名移民进入该地区。西班牙内政部则将人数估为5万人。

不过，西班牙内政部长格兰德－马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，到了昨天接近中午时分，「几乎所有人」都已离开，休达局势已基本恢复正常。

但他补充说，至少有67人在试图前往休达的途中丧生。

● 摩洛哥有何作为？

专门研究北非移民问题的西班牙记者森布雷罗（Ignacio Cembrero）表示，摩洛哥安全部队自7月29日以来似乎一直「袖手旁观」。

他指出：「要抵达标示休达与摩洛哥边境的防波堤，沿途有警方和辅助部队设置的封锁线，显然他们是被允许通过的。」

摩洛哥人权协会（AMDH）昨天呼吁展开独立调查，以「全面厘清」这波移民涌入的原因。

● 为何是现在？

目前尚不清楚此事为何在此时发生。其中一个可能原因是西班牙最高法院7月8日裁定，对经由海路抵达的移民不应像其他移民一样被迅速遣返。

● 摩洛哥扮演的角色

部分分析人士认为，摩洛哥正将移民问题作为外交施压手段。

摩洛哥自1956年独立以来，便宣称拥有休达与麦里亚（Melilla）的主权。西班牙则坚决拒绝任何改变现状的谈判。

森布雷罗表示，摩洛哥「看到了机会」，希望藉此迫使西班牙展开谈判。

● 移民是否可能前往欧盟其他地区？

不可能。西班牙官员强调，根据申根区规定，休达与另一个飞地麦里亚皆设有特定程序，对任何搭乘航空或海运前往欧洲大陆的人实施边境管制。

官员表示，非法进入休达并不代表拥有停留西班牙、前往本土或在全欧洲自由流动的权利。

官员指出，此批非法进入休达的移民无一前往欧洲大陆，未来也不可能办得到。