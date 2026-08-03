休达移民潮酿伤亡 摩洛哥家属焦急寻亲

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（法新社摩洛哥费尼迪克2日电） 数十名摩洛哥人今天聚集在费尼迪克镇（Fnideq），焦急打听亲友的下落。本周有数千人游泳越过附近边界，进入西班牙飞地休达（Ceuta），而他们的亲友便在其中。

来自距离费尼迪克约135公里的穆莱布塞勒姆（Moulay Bousselham）的农工阿德尔拉蒂夫（Aldellatif），担心17岁弟弟的安危。他的弟弟日前和两名朋友冒险试图以游泳方式前往休达。 过去几天已有超过6万人抵达休达，但绝大多数人遭遣返回费尼迪克，当地已有巴士等候，将他们送回家人身边。

根据西班牙当局，目前有72人死亡，但摩洛哥人权协会（AMDH）表示，实际死亡人数接近130人，另有数十人仍下落不明。

27岁的阿德尔拉蒂夫说：「我弟弟的两名朋友周五（7月31日）打电话告诉我，说他们前一天就出发了，但我弟弟抽筋，结果他们就走散了。」 他弟弟的两名朋友都已经安全返回，让他开始担心弟弟是否还活着。

他说：「我最害怕的是回去时身边没有他。我不明白他为什么要这样做，更无法理解当局为什么至今保持沉默。」

他痛批政府毫无作为，并指出当局本该「向年轻人宣导非法移民的危险性」，以及社群媒体上的错误资讯。

在大批人群从费尼迪克出发前，外界流传通往休达的边界将开放的谣言，加上社群媒体出现年轻人徒步或游泳抵达休达的画面。