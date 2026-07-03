众星云集犹如王室婚礼 泰勒丝婚礼登场倒数

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（法新社纽约2日电） 流行乐坛天后泰勒丝与美式足球明星凯尔西的婚礼重头戏预计3日登场，众多名人齐聚纽约，参加这场在历史悠久的麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）举行的顶级盛会。

这对歌手天后与3度获得超级杯冠军的球星佳偶同为36岁，两人今天先举办私人彩排晚宴，仅约百余位宾客获邀参加。

泰勒丝（Taylor Swift）去年8月宣布与凯尔西（Travis Kelce）订婚，对于这场势必成为娱乐圈年度大事的婚礼，她始终保持低调。有媒体报导，受邀宾客都签署保密协议。

种种迹象都显示，这场适逢美国庆祝250周年的盛大活动，将是一场光彩夺目的派对，足以匹配这对全球知名情侣。

法新社记者目击一排黑色休旅车2日深夜驶入麦迪逊花园广场外围的私密帐篷，据信车上载着宾客，而不少粉丝则在附近围观，盼一睹现场盛况。

来自曼哈顿的24岁粉丝赫南（Alyssa Heinen）说：「她是美国最大牌人物─就像我们的王室、我们的女王、我们的一切。我们真的很开心她找到人生挚爱，而他也同样这么重要。这对我们来说就是场王室婚礼。」

据美国媒体报导，3日婚礼仪式预计将有多达千位嘉宾，包括名模吉吉哈蒂（Gigi Hadid）、卡拉迪乐芬妮（Cara Delevingne）、歌手席琳娜戈梅兹（Selena Gomez）及演员柔伊克拉维兹（Zoe Kravitz），这些人都是泰勒丝的好友。

凯尔西所属堪萨斯市酋长队（Kansas City Chiefs）的队友也预料会到场。

有传闻指出，与泰勒丝交情甚笃的史提薇尼克（Stevie Nicks）与提姆麦格罗（Tim McGraw）将登台表演。英国歌手红发艾德（Ed Sheeran）、保罗麦卡尼（Paul McCartney）也有可能登场。

据了解，主仪式进行时，宾客将禁止携带手机，活动预计将以下午鸡尾酒会展开，随后将有盛大晚宴一路延续到夜晚。