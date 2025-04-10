众院民主党提案撤经济紧急状态 共和党成功反制

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（法新社华盛顿9日电） 美国联邦众议院少数党民主党人试图强行投票，撤销总统川普为实施全球关税而宣布的紧急状态，但共和党占多数的众院今天通过措施，阻挡了民主党的企图。

一项大致符合党派立场通过的措施，允许众院议长强生（Mike Johnson）拖延民主党所提、为取消川普实施关税而宣布国家紧急状态的决议。

「国家紧急法」（National Emergencies Act）允许「反对」措施提出后，在15天内快速进行全院表决。

但众院共和党今天通过的这项条款规定，为了考量紧急状态，这个财政年度的剩余时间将被算作一个历日。

这项立法上的巧妙举措，意味共和党领导人现在可将此类举措推延到10月。

这个最新行动反制了众院民主党昨天提出的决议，这项提案目的是结束让川普有权实施关税措施的国家紧急状态。

与24小时前相比，现在这个问题不再那么紧迫，因为川普今天突然在其全球贸易战做出让步，宣布对大多数国家实施的所谓「对等关税」暂缓90天。

任何法案若未经参众两院2/3议员支持，川普就拥有否决权，意味这项努力很可能注定失败。

但民主党人仍然表示愤怒，指责共和党允许国会成为对外贸易的旁观者，而不是履行宪法规定的监督职责。