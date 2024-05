众院通过加密币法案 美证管会警告恐有监管缺口

afp_tickers

2 分钟

(法新社华盛顿22日电) 美国联邦众议院今天通过将为数位货币建立新法律框架的法案,此举受到加密货币支持者欢迎,消费者团体却认为法案无法保护投资者,表态反对。

共和党支持的「21世纪金融创新与技术法案」(Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, FIT21),将让证券管理委员会(Securities and Exchange Commission)和商品期货交易委员会(CFTC)分担加密货币的监管责任。

商品期货交易委员会的监管权力将因此增加,证券管理委员会对数位资产的监管却会削弱,因此证券管理委员会表态反对;这项法案在民主党控制的联邦参议院也是前途多舛。

数位货币的捍卫者认为,监管机构还活在过去,施行不适合监督加密货币爆炸性成长的规范。

支持法案的众院共和党人则说,FIT21将加强监管快速成长的数位资产领域,并强化加密货币交易所、经纪人和交易商的透明度和问责制。

共和党籍的众院金融服务委员会主席麦亨利(Patrick McHenry)在声明中表示:「证券管理委员会和商品期货交易委员会正为争夺这一资产类别的控制权展开争夺战。」

证券管理委员会主席詹斯勒(Gary Gensler)警告,这项法律将「造成新的监管缺口,破坏数十年来有关投资合约监督的先例,使投资者和资本市场面临极大风险」。(译者:郑诗韵/核稿:陈政一)